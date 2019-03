REGIONE: MARIO QUAGLIERI ENTRA IN CONSIGLIO AL POSTO DI LIRIS

Pubblicazione: 28 marzo 2019 alle ore 13:34

L'AQUILA - Entra a far parte del Consiglio regionale Mario Quaglieri, 48 anni, già sindaco di Trasacco (L'Aquila).

Quaglieri è primario chirurgo alla Clinica "Immacolata" di Celano.

Candidato con Fratelli d’Italia nella provincia di L’Aquila nelle elezioni regionali del 10 febbraio, ha riportato 4.250 preferenze.

"Negli anni trascorsi come amministratore – afferma Quaglieri in una nota – ho avuto modo di incontrare tanti abruzzesi per comprendere meglio le criticità di una comunità. Il territorio è un sistema di valori sociali, culturali, economici, naturali ed architettonici, è parte integrante della vita delle persone e delle imprese e le problematiche legate ad esso rappresentano una priorità assoluta d’intervento".

"Infatti, ciò che mi sta a cuore è mettere in connessione l’identità e gli interessi del territorio e delle persone - aggiunge il neo consigliere - per dare vita a progetti che contribuiscano alla valorizzazione di entrambi, creando le condizioni per uno sviluppo effettivo ed egualitario della nostra bellissima regione. L’Abruzzo è rimasto fermo per l’inadeguatezza di una politica lenta e oggi più che mai ha bisogno di ripartire verso una crescita che lo valorizzi, con il nostro nuovo Presidente e una coalizione attenta alle vere esigenze degli abruzzesi".

"Rivolgo pertanto un ringraziamento speciale ai tanti elettori che hanno creduto in me e continuano a farlo - conclude Quaglieri - alla famiglia che mi ha sostenuto e ai tanti amici che da sempre mi danno coraggio ed entusiasmo per il mio percorso a servizio della gente".

Quaglieri entra come consigliere supplente, in base alla nuova norma, al posto di Guido Liris, nominato assessore.