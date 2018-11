REGIONE: M5S, ''MAGGIORANZA E CENTRODESTRA DISERTANO LE COMMISSIONI''

Pubblicazione: 27 novembre 2018 alle ore 18:40

L'AQUILA - "I consiglieri del partito democratico e dell'opposizione di centro destra disertano le commissioni, dove la maggioranza è andata sotto su una variazione di bilancio e dove restano al palo importanti provvedimenti, tra cui l’abolizione del doppio vitalizio".

A denunciarlo i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Sara Marcozzi, candidata presidente della Regione Abruzzo, Domenico Pettinari e Riccardo Mercante.

“Ancora una volta gli abruzzesi - riferiscono i pentastellati - pagano le assenze della maggioranza del Partito democratico e quelle del centrodestra, assenti in seconda Commissione ambiente e territorio, dove la maggioranza è andata sotto sulla variazione di bilancio che, dunque, risulta parzialmente bocciata. In prima commissione, invece, rinviati a causa delle assenze altri importanti punti tra cui l’abolizione del doppio vitalizio, i fondi per il piano neve e altre importanti misure in sostegno dei disabili e della povertà".



"Questa è la prova - continuano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle - che Regione Abruzzo è senza governo da mesi e che gli abruzzesi devono tornare al voto il prima possibile”.