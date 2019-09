REGIONE: IN COMMISSIONE VIGILANZA DG ASL, SASI, E PROJECT OSPEDALE TERAMO

Pubblicazione: 09 settembre 2019 alle ore 13:35

L'AQUILA - Saranno quattro i punti all’ordine del giorno, tutti presentati dal MoVimento 5 Stelle, in occasione della prossima seduta della Commissione Vigilanza, che si terrà nella giornata di giovedì 12 settembre alle ore 10.

Il presidente della commissione e consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi sarà il relatore di due audizioni.

“La prima – spiega Smargiassi – riguarda le nomine dei manager per la Asl 1 e la Asl 2. Si sta generando molta confusione nei cittadini a causa di fuga di notizie e di nomine prima annunciate e poi smentite. In materia di sanità è necessario fare chiarezza fin da subito e spiegare cosa stia accadendo, fugando ogni possibile dubbio. Per questo ascolteremo cosa abbia da dirci al riguardo l’Assessore alla Sanità di Regione Abruzzo, Nicoletta Verì”.

“La seconda – prosegue – riguarda la SASI, ente gestore dell’acqua da Lanciano a Vasto e su tutto il territorio vestese. Il motivo è l’assenza di acqua che si ripete costantemente, da anni, durante il periodo estivo. Nel mese di agosto appena concluso, il territorio è rimasto a secco addirittura per quattro giorni di fila. Una situazione non accettabile, soprattutto per un territorio a forte vocazione turistica. Per questo ascolteremo la versione del presidente Gianfranco Basterebbe, per capire cosa non abbia funzionato in questi anni e capire quale possa essere la soluzione”.

Oltre al Presidente della Sasi, saranno auditi il presidente Anci Abruzzo e i sindaci di Vasto, Cupello, San Salvo e Monteodorisio.

A completare l’ordine del giorno ci sarà l’audizione dell’Assessore alla sanità in merito all’iter per la proposta di project financing riferita al nuovo Ospedale di Teramo, presentata dalla ditta Pizzarotti di Parma.

Sul punto sarà il Consigliere Regionale del M5S Marco Cipolletti a fornire gli spunti necessari per cercare di fare chiarezza sullo stato della procedura e sulle eventuali osservazioni mosse al progetto di finanza dalla ASL teramana.

Si tratterà inoltre il regolamento per le attività libero professionali intramuraria all’interno delle strutture sanitarie, in particolare nella ASL teatina. Relatore del punto è il Consigliere M5S Francesco Taglieri. Saranno ascoltati l’Assessore Verì, il Direttore Generale della ASL dott.ssa Capocasa e la Responsabile del servizio CUP dott.ssa Galante.