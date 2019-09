REGIONE: D'ANNUNTIS, APPROVATA LEGGE CHE STANZIA UN MILIONE DI EURO PER AEROPORTO D'ABRUZZO

Pubblicazione: 27 settembre 2019 alle ore 10:23

L'AQUILA - È stata approvata nella serata di ieri, giovedì 26 settembre, e nonostante l’ostruzionismo durato 12 ore in commissione delle minoranze, la norma che stanzia 1 milione di euro per la Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo.

Il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale è stato approvato a maggioranza dall’Assemblea legislativa e mira a finanziare le attività “non economiche” che la stessa Saga, per conto della Regione, è tenuta a garantire, nel quadro delle cosiddette funzioni pubbliche.

“Si tratta di uno stanziamento importante che non era stato previsto nel bilancio precedente – spiega il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – In sostanza verranno rimborsarti gli oneri utilizzati per l’esercizio dei servizi pubblici essenziali per attività di sicurezza delle forze di polizia, vigili del fuoco, guardia costiera, servizi di protezione civile ed emergenza sanitaria. Un importante intervento – conclude D’Annuntiis – per l’aeroporto regionale che negli ultimi mesi sta registrando un notevole incremento dei voli e passeggeri”.