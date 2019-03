REGIONE: CORTE CONTI VALUTERA' ENTRO 1 APRILE RENDICONTI 2014-2017; LIRIS, 'TORNEREMO A NORMALITA''

Pubblicazione: 21 marzo 2019 alle ore 20:59

L'AQUILA - Entro il 1° di aprile la Corte dei conti valuterà i rendiconti della Regione Abruzzo, dal 2014 al 2017. Ovvero si esprimerà sulla quantificazione esatta, con tutte le pezze d'appoggio del caso, su quanto incassato e quanto speso ogni anno, sui crediti davvero esigibili e dell'ammontare esatto dei debiti messi a bilancio. Una croce che si è dovuta accollare la passata legislatura, provando a recuperare, con grandi difficoltà, l'arretrato lasciato dalle legislature precedenti.

E' quanto emerso dall'udienza preliminare che si è tenuta oggi alla sede aquilana dei giudici contabili, a cui ha partecipato, per la prima volta, il neo assessore al Bilancio Guido Liris di Fratelli d'Italia.

"Quella che si è svolta oggi - spiega Liris al Tg 3 regionale - è la cosiddetta pre-parifica, che deve essere prodromica alla parifica vera e propria, ovvero al passaggio in Consiglio regionale. Ci sono da risolvere dei nodi, e contiamo di farlo in tempi brevi, e vogliamo dare subito alla Corte dei conti un segnale di discontinuità".

Altra novità è che ha avuto finalmente l'ok, il rendiconto del bilancio 2013, approvato dal consiglio, ma che poi era stato bocciato sia dalla Corte dei conti, che dalla Corte costituzionale.

Se arriverà il via libewra dei giudici contabili anche ai rendiconti 2014, 2015, 2016 e 2017, finalmente l'arretrato sarà smaltito, e si potrà tornare alla normalità: questo significa che il bilancio 2018 andrà rendicontato entro e non oltre il 30 aprile prossimo. E questa tempistica andrà rispettata per tutti gli anni a venire.

"Gli uffici sanno che è nostra ferma intenzione non andare oltre questa data. Se non ci si riuscirà, al massimo si dilazionerà la tempistica di qualche settimana, ma non di più", conclude Liris.