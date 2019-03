REGIONE: ARRIVANO CARD, MA NON CARICATI BUONI PASTO ARRETRATI DEI PRIMI TRE MESI DELL'ANNO

Pubblicazione: 12 marzo 2019 alle ore 20:01

L'AQUILA - Una brutta sorpresa per i dipendenti della Regione Abruzzo: nelle card mensa attese da mesi e in consegna in questi giorni, non sono stati caricati i buoni pasto arretrati dei primi tre mesi dell'anno, ma solo di novembre e dicembre 2018.

Questo nonostante le rassicurazioni da parte del direttore del Dipartimento personale Fabrizio Bernardini.

Un motivo di forte malumore tra i dipendenti, costretti da cinque mesi a pagarsi di tasca propria il pranzo nelle due uniche giornate della settimana full time, il martedì e il giovedì.

L'erogazione dei buoni pasto era stata sospesa, poiché era stata interrotta la fornitura Consip. Il Dipartimento aveva inteso attendere tempi lievemente più lunghi per il ripristino, per poter dotare il personale di buoni pasto elettronici. Ciò consentirà non solo all'amministrazione di risparmiare tempo e risorse nell'erogazione dei ticket.