REGIONE: APPROVATO PDL SU VINCA, MARCOVECCHIO, ''SEMPLIFICATO ITER''

Pubblicazione: 23 gennaio 2020 alle ore 20:49

L'AQUILA - Sarà la Regione, in via esclusiva, ad esprimere pareri in merito alla Vinca (Valutazione di incidenza ambientale).

E' stato approvato dalla Seconda Commissione il progetto di legge del consigliere regionale Manuele Marcovecchio che, in una nota esprime "notevole soddisfazione per il risultato portato a casa oggi, che coglie l’importante obiettivo di semplificare l’iter procedurale relativo alla valutazione d’incidenza ambientale".

Nello specifico, la modifica dell’articolo 46-bis della Legge regionale 112/1998 attribuisce alla Regione, in via esclusiva, la funzione di esprimere pareri in merito alla Vinca: "Il provvedimento risponde, così, a diverse esigenze provenienti dai territori, prima fra tutte quella di avere un unico Ente competente, quale la Regione Abruzzo, designato a svolgere l’istruttoria di un procedimento autorizzativo alquanto complesso e di settore, sollevando, inoltre, i singoli Comuni da tale onere, spesso costretti a ricorrere a professionalità esterne per svolgere detto servizio".

"La soddisfazione - commenta Marcovecchio - è ancor più rafforzata dal fatto che il provvedimento è stato licenziato con parere unanime dalla Commissione che presiedo, come non sempre accade in Consiglio regionale, peraltro preceduto dall'assenso parimenti unanime da parte del Consiglio delle Autonomie Locali".