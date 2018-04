REGIONE ABRUZZO: PIETRUCCI, ''NON SONO INTERESSATO A POSTO IN GIUNTA''

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 21:21

L'AQUILA - "A fronte di ipotesi riportate da alcuni organi di informazione ci tengo a chiarire che non sono interessato a occupare un posto in Giunta da assessore in questa ultima parte di legislatura".

Questo il commento del consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci alle voci che lo vogliono possibile assessore.

"Rimango convinto che il ruolo, in politica, - spiega l'esponente del Pd - debba essere in funzione degli obiettivi e dei risultati che si vogliono conseguire per la comunità e so di potere dare un contributo più efficace e fattivo all'Aquila e alle aree interne da rappresentante in Consiglio regionale.

"Senza un progetto di ampio respiro - incalza poi Pietrucci - una delega esecutiva alle aree interne rischierebbe di risultare una vuota manifestazione di potere e visibilità, che decisamente non coinciderebbe con la mia idea di politica e delega popolare. Faccio politica per un progetto e al servizio di una comunità, e l'impegno nel corso del mio mandato ne è testimonianza: progetto e presidio per L'Aquila e le aree interne, a presiedere una Commissione "sensibile" come la Infrastrutture e Ambiente, Trasporti, su obiettivi tangibili come lo sviluppo dei collegamenti, le leggi e i finanziamenti per la montagna, la pista ciclabile, l'Abruzzo Film Commission, le strutture sportive e le Istituzioni Culturali o la sanitá solo per citarne alcuni. Anche mettermi in gioco, un anno fa, alle primarie per la candidatura a sindaco dell'Aquila rispondeva alle richieste di rappresentanza forte di un'area e di una comunità".

"La mia ambizione è solo quella di riuscire a continuare a essere utile, svolgere nella prossima consiliatura il mio ultimo mandato da consigliere regionale per fare posto a chi verrà dopo e alle nuove generazioni; ruoli esecutivi, solo se se ci sarà la possibilità di essere incisivi, innanzitutto per la comunità Aquilana e delle aree interne", conclude Pietrucci.