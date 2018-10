REGIONE ABRUZZO: PIANA DEL CAVALIERE POSSIBILE ZONA ECONOMICA SPECIALE

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 16:24

CARSOLI - "Il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, insieme al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, hanno presentato la proposta di individuazione di una zona economica speciale (Zes) in regione Abruzzo, la Piana del Cavaliere a Carsoli (L'Aquila), insieme ad altre, ne fa parte".

Questo è quanto premette Vincenzo Mini, intervenendo dal distretto industriale Piana del Cavaliere, poi prosegue affermando che, "nel luglio 2017 avevamo proposto il nostro territorio come naturale interporto verso la regione Lazio. Ringraziamo gli esponenti regionali per non averci dimenticato, anzi è stata sottolineata la nostra posizione strategica e la presenza di infrastrutture nelle diverse zona industriali del comprensorio".

"Questa proposta - rileva Mini - non dimentica anche l’esistenza di aziende in crisi e la possibilità attraverso la Zes di risoluzione delle stesse".

"Da parte nostra - conclude - saremo sempre attenti alle possibilità di sviluppo della Piana del Cavaliere".