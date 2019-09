REGIONE ABRUZZO: MARSILIO PRESENTA DIRETTORE GENERALE MORGANTE, LA DIRETTA

Pubblicazione: 10 settembre 2019 alle ore 13:26

L'AQUILA - Oggi a palazzo Silone, a L'Aquila, nella sala stampa "I. Scarsella", il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, presentarà il nuovo direttore generale, Barbara Morgante.

Abruzzoweb segue in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 15 circa.

Morgante, ex ad e presidente di Trenitalia, sarà vero braccio destro del presidente coordinando tutti i direttori e l'intera macchina regionale.

Morgante, 56 anni, livornese, figlia di Giuseppe Morgante, originario di Magliano dei Marsi, maresciallo dei carabinieri paracadutista, scomparso nel 2010, può vantare poi un curriculum di assoluto spessore: ha lavorato per TAV Spa, ha ricoperto ruoli di vertice in Ferrovie dello Stato, e infine nel dicembre 2015 è stata nominata amministratore delegato di Trenitalia fino al settembre 2017. In ambito internazionale è stato membro della Commissione Infrastruttura Uic (Union internationale des chemins de fer), con sede a Parigi.

Morgante è molto legata all’Abruzzo per aver studiato fino al liceo a Chieti, dove ancora vivono parenti e familiari. Inizialmente però averva declinato l’invito per un posto da direttore generale per motivi economici legati alla pensione.