REGIONE ABRUZZO: IL GIORNALISTA FABIO CAPOLLA NELLO STAFF DEL PRESIDENTE MARSILIO

Pubblicazione: 08 marzo 2019 alle ore 07:26

L'AQUILA - Il giornalista Fabio Capolla sarà componente di staff del presidente della Regione Marco Marsilio, con l'incarico di gestire la comunicazione istituzionale.

Contattato da Abruzzoweb, Capolla non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha confermato la notizia.

Laureato in Scienze politiche, 55 anni, milanese di nascita e teramano d'adozione, Capolla è stato in campagna elettorale stretto collaboratore di Marsilio, e lo ha seguito come un ombra avanti e indietro per l'Abruzzo, curando i rapporti con gli organi d'informazione.

Tra le sue principali collaborazioni quelle con Il Giorno, il Sole 24 ore, Sussidiario.net, per il quale ha tenuto un diario quotidiano per circa 4 mesi nel post-sisma. E ancora è stato corrispondente da Teramo per l'agenzia Agi, redattore del Messaggero e infine caposervizio de Il Tempo per Teramo e L'Aquila.