REGIONE ABRUZZO: GIUNTA ELEZIONI ACCERTA I CINQUE CONSIGLIERI SUPPLENTI

Pubblicazione: 14 marzo 2019 alle ore 17:25

L'AQUILA - La conferenza dei capigruppo, costituita in "Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le immunità", ha adottato nella riunione odierna una delibera con cui si accerta che i candidati aventi diritto ad essere proclamati eletti per la sostituzione temporanea ed in supplenza dei Consiglieri dichiarati assessori.

Sono Antonietta La Porta (primo candidato non eletto, nella lista “Lega Salvini Abruzzo” della circoscrizione di L’Aquila, in sostituzione dell’assessore Emanuela Imprudente), Fabrizio Montepara (primo candidato non eletto, nella lista “Lega Salvini Abruzzo” della circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell’assessore Nicola Campitelli), Luca De Renzis (primo candidato non eletto, nella lista “Lega Salvini Abruzzo” della circoscrizione di Pescara, in sostituzione dell’assessore Nicoletta Verì), Mario Quaglieri (primo candidato non eletto, nella lista “Fratelli d’Italia” della circoscrizione di L’Aquila, in sostituzione dell’assessore Guido Liris), Daniele D’Amario (primo candidato non eletto, nella lista “Forza Italia” della circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell’assessore Mauro Febbo).

Successivamente, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sempre nella giornata odierna, ha riunito l'Ufficio di Presidenza che proclamato eletti alla carica di consigliere regionale Antonietta La Porta, Fabrizio Montepara, Luca De Renzis, Mario Quaglieri, Daniele D’Amario.

I nuovi consiglieri subentreranno nelle funzioni il giorno successivo alla presa d’atto da parte del Consiglio regionale, già convocato per il prossimo 19 marzo.