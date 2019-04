REGIONE ABRUZZO: EMANUELA GRIMALDI NEO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI EUROPA

Pubblicazione: 29 aprile 2019 alle ore 20:40

L'AQUILA - Il dirigente dell’assessorato regionale alla Sanità Emanuela Grimaldi, 45 anni ex Asl di Teramo, è il nuovo direttore del Dipartimento della presidenza della Giunta e dei rapporti con l’Europa: lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta di oggi.

L’esecutivo ha dato seguito al primo bando sui Dipartimenti lanciato nelle scorse settimane per coprire un posto vacante in quanto mantenuto ad interim dall’ex direttore generale, Vincenzo Rivera.

Grimaldi, originaria di Giulianova (Teramo), è stata scelta discrezionalmente tra dieci candidati con requisiti. Tra i pretendenti il dirigente Carlo Massacesi.

Il governo regionale ha 180 giorni di tempo dal suo insediamento per lanciare i bandi per la nomina dei capi degli altri Dipartimenti. Secondo quanto si è appreso, l’assessore al personale Guido Liris, insieme ai dirigenti del settore, è al lavoro per riorganizzare i Dipartimenti per adeguarli alla distribuzione delle deleghe che il governatore, Marco Marsilio, ha assegnato agli assessori.