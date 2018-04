REGIONE ABRUZZO: DAL MASTERPLAN 15 MILIONI PER I BORGHI PIU' BELLI

Pubblicazione: 06 aprile 2018 alle ore 13:46

PESCARA - Il presidente della Regione Abruzzo e senatore Luciano D’Alfonso ha sottoscritto stamani con 11 comuni abruzzesi le apposite convenzioni per le opere previste dal Masterplan relative alla misura "Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi".

I comuni interessati sono: Arielli, Cappadocia, Caramanico, Montebello, Sante Marie, Scanno, Scurcola Marsicana, Silvi, Tagliacozzo, Tollo e Rosello.

A questi 11 nei prossimi giorni si aggiungeranno altre 34 realtà comunali abruzzesi.

La firma delle convenzioni con gli altri centri, che in totale sono 108, per un finanziamento complessivo di circa 15 milioni di euro, avverrà non appena le amministrazioni avranno predisposto gli atti necessari.

Agli amministratori il presidente D’Al’fonso ha rivolto l’invito di essere prevalenti rispetto ai funzionari comunali e di appaltare velocemente le opere.