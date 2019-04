REGIONE ABRUZZO: CONSIGLIO DEI MINISTRI NON IMPUGNA TRE LEGGI

Pubblicazione: 30 aprile 2019 alle ore 18:50

L'AQUILA - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa di tre legge regionali approvate dal Consiglio regionale dell'Abruzzo nelle sedute del 29 novembre e del 31 dicembre 2018. Nello specifico si tratta dei seguenti provvedimenti: "Bilancio di previsione 2018-2020 delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, Teramo e Chieti", "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo", "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".