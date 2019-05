REGIONALISMO DIFFERENZIATO: MARCOZZI, ''NO A NORME CONTRO INTERESSI ABRUZZO''

CHIETI - "Quello del regionalismo differenziato è un tema molto complesso. Personalmente ho sempre sostenuto posizione contraria ad ogni tipo di 'differenziazione' e, oggi, nutro forti perplessità sul fatto che l’Abruzzo possa trarre dei benefici da questa proposta di differenziazione".

Ad affermarlo è il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, intervenuta a margine dell’incontro "Il Regionalismo Differenziato e i diritti di cittadinanza: quale impatto per l’Abruzzo" che si è tenuto nella Sala Consiliare della Provincia di Chieti.

"Norme come questa - spiega Marcozzi - rischiano di portare a una situazione di squilibrio che potrebbero causare un serio danno alle casse delle Regioni del sud. L’Abruzzo ha già subito tante ingiustizie in passato e le conseguenze le stiamo pagando ancora oggi. L’Unità del Paese, la solidarietà nazionale e la coesione sociale non possono essere messe in discussione".

"In questo senso si sono già pronunciati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio che ci hanno assicurato che vigileranno e non permetteranno l’approvazione di leggi a danno di alcune regioni e a vantaggio di altre", conclude Marcozzi.