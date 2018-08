REGIONALI: ZELLI, ''LEGA DA SOLA? DIALOGHIAMO SUI PROGRAMMI''

Pubblicazione: 10 agosto 2018 alle ore 17:54

PESCARA - "Della Lega abbiamo condiviso capacità, velocità di azione e schiettezza, così come alcuni percorsi. D’altro canto, gli accordi neanche troppo velati tra Partito democratico e Forza Italia, lasciano intendere quanto siano fluidi i confini delle idee e delle proposte per il territorio".

Lo afferma in una nota la leader di Azione Politica, Gianluca Zelli, sull’annuncio di Giuseppe Bellachioma rispetto alle prossime elezioni regionali.

"Il nostro impegno, che collochiamo sempre all’interno dell’area di centrodestra, rimane invariato come negli ultimi due anni. Abbiamo lavorato per gli abruzzesi e continueremo a farlo".

"In quest’ottica, siamo pronti ad aprire un dialogo con le forze che come noi hanno a cuore questa terra. È arrivato il momento di assumere responsabilmente un ruolo di proposta attivo e per questo vogliamo dialogare su programmi efficaci, risolutivi e di respiro per l’Abruzzo", conclude Bellachioma.