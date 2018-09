REGIONALI: VERTICE CONSIGLIERI MAGGIORANZA, ''ALLARGARE AREA POLITICA''

Pubblicazione: 03 settembre 2018 alle ore 21:24

TERAMO - I consiglieri della maggioranza di centrosinistra che governa la Regione Abruzzo si sono riuniti oggi a Teramo in vista delle prossime elezioni regionali.

"È stata ribadita -si legge in una nota - la volontà di allargare l'area politica a tutti i soggetti che fanno riferimento ai valori di solidarietà sociale, crescita economica diffusa e sviluppo sostenibile, per opporsi alle visioni destrorse e populiste che caratterizzano l'attuale Governo nazionale. I partiti del centrosinistra dovranno mettere al centro della scena le migliori espressioni della società civile abruzzese. Per far questo occorre un candidato presidente forte e autorevole, che sappia dialogare con tutti e che non sia indicato nel chiuso delle stanze romane ma dal territorio. L'Abruzzo ha una sua precisa identità e non deve diventare terreno di scontro della maggioranza nazionale. Il centrodestra - incurante dei bisogni di questa regione - vuole utilizzare le elezioni per effettuare prove di forza sulla pelle della nostra comunità. Nelle prossime settimane sarà fatta una diffusa iniziativa politica per affrontare i problemi degli abruzzesi".