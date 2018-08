REGIONALI: TAJANI, ''SE LEGA CI RIPENSA E' PERCHE' DA SOLI SI PERDE''

ROMA - "Noi come Forza Italia siamo all'opposizione di questo governo, la Lega ha deciso di fare un accordo con i 5 stelle e noi siamo convinti che non sia foriero di cose buone per l'Italia. Per noi la formula vincente è quella del centrodestra".

Lo ha detto a Radio Radicale il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

"Forza Italia vuole far crescere imprese, commercianti, artigiani. Tocca alla Lega farci sapere che vuole fare. Se in Abruzzo hanno deciso di fare marcia indietro" e non correre più da soli alle regionali, "vuol dire che hanno capito che chi ha abbondato il centrodestra in passato non ha avuto successi politici", ha aggiunto.