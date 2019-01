REGIONALI: TAJANI A L'AQUILA PER PRESENTAZIONE LISTA FI, ''ABRUZZO TEST NAZIONALE''

Pubblicazione: 12 gennaio 2019 alle ore 11:18

L'AQUILA “Forza Italia ha vinto le elezioni in Molise, le abbiamo vinte in Friuli, i sondaggi ci danno in forte crescita. In Abruzzo è in campo una coalizione di centrodestra che deve rappresentare un'alternativa al governo di sinistra oramai stantio con un presidente che ha scelto di andare a Roma invece di rimanere in Abruzzo. Questa regione ha bisogno di più occupazione, di riduzione fiscale, una sanità che funzioni, maggiori presenze turistiche. Marsilio invece può dare all'Abruzzo una nuova prospettiva”.

A suonare la carica è stato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vice presidente di Forza Italia, oggi a L'Aquila per tenere a battesimo la lista dei candidati azzurri per le elezioni regionali del 10 febbraio, con il candidato governatore per il centrodestra Marco Marsilio.

Presente anche il senatore Maurizio Gasparri.

A fare gli onori di casa il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Nazario Pagano, nonché componente effettivo del Comitato regionale, il deputato Antonio Martino.

“Abbiamo una squadra fortissima, nelle nostre liste ci sono amministratori, professionisti, imprenditori ed esponenti della società civile capaci e radicati nei territori, le considero le più forti del centrodestra, le migliori possibili”.

Così il coordinatore abruzzese e senatore di Forza Italia,. Nazario Pagano, nel presentare all’Aquila i 29 candidati azzurri in corsa alle elezioni del prossimo 10 febbraio.

“Da un sondaggio di due mesi fa emerge che il popolo abruzzese è depresso e rassegnato, conseguenza di un governo di centrosinistra sbagliato, purtroppo per gli abruzzesi - ha spiegato ancora -. Con la voglia, la passione, la capacità, la serietà dei nostri candidati e dei nostri alleati questa condizione passerà e gli abruzzesi torneranno a sorridere”.

Per Pagano, “il centrodestra è il più titolato, il più autorevole e il più serio riferimento di una regione che ha bisogno anche di ritrovare fiducia in se stessa”.

Alla domanda se Berlusconi sarà in Abruzzo Tajani ha risposto “deciderà lui, certamente Forza Italia sarà mobilitata ho parlato ieri sera con lui, invita tutti i candidati a dare il massimo, il 26 all’Aquila ci sarà una grande manifestazione in Abruzzo per festeggiare i 25 anni della nostra storia. io ci sarò. in tutta Italia ci sarà una mobilitazione contro la manovra finanziaria, con i gilet azzurri, che non sono i gilet gialli che distruggono i negozi, ma quelli che vogliono portare più persone nei negozi, sono quelli che vogliono far crescere l’economia del nostro Paese,che si battono contro il taglio delle pensioni da 1300 euro come sta facendo questo Governo”.

Tajani non ha risparmiato critiche al Governo di cui fa parte anche la Lega alleata in Abruzzo.

“Nella manovra finanziaria non c' e nulla per le infrastrutture, noi di Forza Italia saremo a Torino a favore della tav. Senza una politica a sostegno delle imprese, senza politiche per i giovani non si crea occupazione, questo governo non sta facendo nulla nasce da un matrimonio contro natura, da forze in contrasto tra di loro.

Per la vicenda delle tasse da restituire nel cratere 2009 “le responsabilità sono italiane, non europee, del Governo di sinistra e di questo governo, che non ha fatto nulla per risolvere questo problema, l'Europa osserva e può dire solo sì o no, basta scaricare sempre e comunque le responsabilità su Bruxelles”.

Alla domanda “come giudica il tentativo di Salvini di costruire un fronte sovranista e fortemente euroscettico?” Tajani risponde: “Il fronte sovranista non esiste, anche l'incontro in Polonia non è andato un granché. I Kaczyński sono anti russi, Salvini è a favore di Putin, i sovranisti sono in disaccordo totale tra di loro. Quelli che erano i loro grandi amici hanno sconfessato questo Governo, hanno detto che non andava bene la manovra economica cosi come é stata organizzata. Non esiste un’internazionale europea sovranista, perché per loro natura i sovranisti sono uno contro l'altro. Non hanno nessuna possibilità di influenzare la vita del prossimo parlamento europeo, già oggi sono divisi”.

"Serve tornare alla politica per sconfiggere il potere burocratico, lavoriamo ad una riforma del parlamento europeo. L'Europa va cambiata non distrutta", spiega Tajani.

