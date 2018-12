BORDATE AL DEPUTATO AZZURRO MARTINO E AL COORDINATORE REGIONALE PAGANO. OPERAZIONE GESTITA DAL SINDACO BIONDI E DAL SUO VICE LIRIS REGIONALI: STRAPPO IN FORZA ITALIA, CINQUE CONSIGLIERI FONDANO ''INSIEME PER L'AQUILA''

Pubblicazione: 11 dicembre 2018 alle ore 16:16

L’AQUILA - Si consuma lo strappo in seno al gruppo consiliare aquilano di Forza Italia L'Aquila: quattro dei cinque consiglieri sbattono la porta in faccia al partito di Berlusconi e fondano il movimento civico “Insieme per L’Aquila”.

Di questo gruppo fa parte anche il consigliere comunale di Benvenuto Presente, Leonardo Scimia.

Lo annunciano in una nota i consiglieri ex Fi, Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle e il capogruppo azzurro Roberto Junior Silveri e lo stesso Scimia.

Pur non facendo mai il nome del coordinatore regionale forzista e senatore, Nazario Pagano, e del deputato eletto nel collegio dell’Aquila, Antonio Martino, la prima testimonianza è un attacco diretto ai due.

Restano fuori dal nuovo gruppo il consigliere comunale Maria Luisa Ianni, che ieri aveva fatto saltare il documento di sfiducia a Martino, e il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari.

Secondo quanto si apprende questo gruppo, che appoggerebbe esternamente Fratelli d’Italia, vede come proprio leader il vice sindaco dell’Aquila, Guido Liris, che a questo punto potrebbe tentare l'avventura alle prossime elezioni regionali con questo movimento, appoggiato proprio dal partito della Meloni, sempre che i vertici regionali di Fdi siano d’accordo con questa soluzione.

Il tutto arriva in un momento delicato e decisivo: nel capoluogo abruzzese, infatti, si è in attesa di conoscere la decisione del Consiglio di Stato sulla cosiddetta “anatra zoppa” che potrebbe consegnare la maggioranza in consiglio al centrosinistra, e dell'ufficializzazione della candidatura a presidente della Regione del senatore romano di Fdi Marco Marsilio.

Scelta che sarà imposta dal tavolo nazionale, ma che genera diffusi mal di pancia in Abruzzo.

Il braccio di ferro degli azzurri aquilani con i vertici regionali di Forza Italia, è iniziato dopo il congelamento delle deleghe da parte del sindaco, Pierluigi Biondi, all'assessore al Bilancio Annalisa Di Stefano, “rea” di essersi schierata con il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, isolando il vice sindaco del capoluogo Guido Liris, in rotta con gli azzurri.

L’intera operazione, da quanto appreso, si è svolta sotto la regia del sindaco Biondi e del suo vice, Guido Liris.

LA NOTA COMPLETA

Nell'ottica di una vigorosa reazione alle sempre maggiori ingerenze da parte della politica partitica regionale sulla nostra attività consiliare, e nel nome della nostra 'aquilanitas', noi consiglieri comunali di Forza Italia abbiamo deciso di costituire il gruppo consiliare “Insieme per L’Aquila”.

Il gruppo risulterà così composto: Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle, Leonardo Scimia e Roberto Jr Silveri (capogruppo).

La nuova formazione sarà presentata alla città in un prossimo incontro con i media, con tutti i protagonisti del nuovo soggetto politico cittadino. Non ci sentiamo disponibili a condividere indicazioni di partito in contrasto con le necessità, le aspirazioni e le richieste della città. Il nostro percorso all’interno di Forza Italia è sempre stato lineare. Ci siamo sempre schierati dalla parte dell’amministrazione e della città, rispettando il Consiglio comunale, senza mai costruire la nostra attività su 'sceneggiate' all’interno dell'assise civica o su sterili, ma mediatiche e roboanti, conferenze stampa. Per continuare su questa linea abbiamo però dovuto spezzare i legami che, di recente, sono diventati sempre più simili a delle pastoie, a costo di rinunciare ad aspirazioni politiche più alte, all’interno di uno dei più importanti partiti nazionali. Gettiamo volentieri il cuore al di là dell’ostacolo, poiché sappiamo che solo al di là di esso è il bene dell’Aquila.

Al percorso politico tutto interno alle dinamiche di partito abbiamo, come sempre, preferito la nostra terra, la sua indipendenza da imposizioni esterne. Un percorso che, non senza una sofferta riflessione, ha trovato concretezza in questa nuova formazione politica. È anche per questo che il gruppo “Insieme per L’Aquila” nasce dall’adesione di consiglieri di diversi e altri gruppi, uniti nel sentimento comune di levare una voce che sia realmente politica e allo stesso tempo aquilanissima. Il gruppo è impegnato a sostenere l'attività amministrativa cittadina, al fianco del sindaco Pierluigi Biondi al quale rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro appoggio. I principi fondanti per i consiglieri non cambiano, il valore delle persone che ne prendono parte non muta.

Cambia il fatto che tale gruppo non dovrà più rispondere a interessi non-aquilani e, dunque, sarà al riparo da ogni possibile ingerenza dannosa per la città, che fa male all’attività amministrativa e anche all’onore del capoluogo. Anche in vista di questo, ribadiamo che il gruppo nasce dall’iniziativa di singoli consiglieri, in ottica comunale, rispedendo dunque a qualsiasi mittente eventuali strumentalizzazioni legate alla campagna regionale in atto o a dinamiche nazionali. (b.s.)