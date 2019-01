REGIONALI: SCOCCIA, ''CONTRO DI ME ATTACCO SESSISTA PERCHE' SONO MOGLIE GEROSOLIMO''

Pubblicazione: 13 gennaio 2019 alle ore 18:56

PREZZA - Esce allo scoperto Marianna Scoccia, sindaco di Prezza (L'Aquila) e candidata nella lista Udc, per l'elezione in Consiglio regionale.

Dopo il muro alzato nei suoi confronti da tutti i gruppi politici che compongono la coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di Marco Marsilio a presidente della Regione Abruzzo e dallo stesso Marsilio, Scoccia si sfoga in un lungo post sui social.

"In campo politico l'invidia è spesso malcelata. Ma esiste. Esiste l'invidia e il bisogno di distruggere la felicità dell'altro. Diciamo la verità, mi stanno attaccando perché sono la moglie di Gerosolimo. Un attacco vile, razzista, sessista e provocato solo dall'invidia - scrive Scoccia - un veto violento, perché la Lega aveva bisogno di essere coerente e non candidare nessuno che avesse amministrato con il centrosinistra. E allora sfido chiunque a dimostrarmi quando mai l'ho fatto. Su di me si possono fare tutte le ricerche del caso ma il mio nome non si troverà mai in nessuna lista di centrosinistra. Invece nelle liste del centrodestra ci sono tantissimi candidati che da sinistra sono passati a destra...E di certo non sono io. L'unica coerente sono io".

Il sindaco di Prezza, orgogliosa delle proprie radici politiche e culturali, ricorda di essere nata politicamente a soli sedici anni, militando in Alleanza nazionale.

"Quelli erano gli anni in cui si faceva vera e propria attività di partito e quei luoghi erano carichi di valori ed idee. Grazie a quella passione smisurata ho avuto l'onore di affiancare personaggi politici che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra regione ed evito ovviamente di citarli per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione - precisa Scoccia - stare al loro fianco mi ha permesso di crescere ed arrivare ad avere l'onore e l'onere di ricoprire importanti ruoli istituzionali. Sono stata alla età di 25 anni consigliere comunale di Avezzano e qualche anno dopo assessore della provincia dell'Aquila".

"Alla politica devo molto non solo in termini di crescita professionale ed umana ma anche perché grazie alla politica ho conosciuto l'uomo che è diventato poi mio marito e che mi ha permesso di essere la donna più felice del mondo con la nascita di Francesco e Federico. Andrea quindi è arrivato molto dopo la passione per la politica, la mia militanza e le cariche istituzionali che ho ricoperto", sottolinea ancora il sindaco-candidato consigliere regionale.

"Per Andrea io, da sempre donna di centrodestra, mi sono dimessa da assessore provinciale quando lui ha deciso di candidarsi consigliere regionale con il centrosinistra e questo lo feci in una lettera ben motivata per evitare strumentalizzazioni di ogni genere - continua - oggi sono sindaco di Prezza. Vorrei competere in questa tornata elettorale e chiedere il giudizio dei cittadini che sono gli unici ad avere la sovranità nella nostra meravigliosa Italia. Mi è stato insegnato che la politica è inclusione e non esclusione e che gli avversari si battono sul campo, il più forte vince".

Il sindaco ritiene che vi sia da qualche parte "paura di misurarsi" ma non riesce a comprendere "la cattiveria gettata su di me".

"Ovviamente non per questo mi arrendo. Continuerò a lavorare per la mia terra, per il mio popolo, per il mio Abruzzo con più forza e coraggio di ieri. Ai miei avversari dico: il segreto della vittoria, in campo, ma anche nella vita, sta nel saper rispettare il mio compagno di squadra, ma anche il mio avversario. Nessuno vince da solo, né in campo né nella vita".