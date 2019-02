REGIONALI: SANTANGELO (AZIONE POLITICA), ''RIFAREMO SISTEMA WELFARE''

Pubblicazione: 02 febbraio 2019 alle ore 16:57

L'AQUILA - "Se gli elettori ci daranno il privilegio di governare la Regione Abruzzo, una delle misure attorno a cui sto lavorando per ripensare il sistema di welfare è l’assegno per il lavoro. Si tratterà di uno strumento di finanziamento messo a disposizione dalla Regione per contrastare la disoccupazione di lunga durata supportando i disoccupati over30 nella ricerca di un nuovo lavoro attraverso servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo".

Ad affermarlo è Roberto Santangelo, candidato per Azione Politica al Consiglio regionale alle prossime elezioni del 10 febbraio.

"Una sperimentazione in questo senso è stata messa in campo nella Regione Veneto dove l’Assegno per il Lavoro consiste in un bonus, fino a un valore massimo di 5.242 euro, che i cittadini possono spendere presso i servizi per l’impiego accreditati in cambio di servizi personalizzati di assistenza alla ricollocazione, quali orientamento, counseling, formazione, rafforzamento delle competenze, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo tramite l’incrocio domanda-offerta di lavoro", spiega Santangelo.

"Nella nostra proposta l’assegno per il lavoro potrà essere richiesto da disoccupati di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Regione indipendentemente dall'anzianità della disoccupazione", conclude.