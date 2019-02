REGIONALI: SALVINI, ''CENTRI SOCIALI STESSA UTILITA' DEI CAMPI ROM''

Pubblicazione: 07 febbraio 2019 alle ore 20:52

PESCARA - "A Pescara c'erano 20 sfigati brutti, urlavano come ossessi fuori il comune, gridavano 'Fuori Salvini da Pescara'. Sono solo 20 fuori dal tempo con falce e martello. Credere nel comunismo oggi è da museo della scienza e tecnica, o come coi panda. Ma si sa, i centri sociali hanno la stessa utilità dei campi rom. Oggi a Torino abbiamo sgomberato un centro sociale di 600 persone e 6 sono finite in galera".

Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, al comizio di chiusura a Pescara per le elezioni regionali del 10 febbraio prossimo.