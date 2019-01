COMIZIO FINALE DEL TOUR ELETTORALE IN ABRUZZO, NEL CAPOLUOGO LO ACCLAMANO IN 1.500. CIRCA 100 I CONTESTATORI, SINDACO BIONDI SFIORA RISSA CON MANIFESTANTI. MARSILIO, ''QUESTA NON SARA' PIU' TERRA DI EMIGRAZIONE'' REGIONALI: SALVINI ALL'AQUILA, BAGNO DI FOLLA E CONTESTAZIONI, ''VINCEREMO NOI''

Pubblicazione: 05 gennaio 2019 alle ore 21:05

L’AQUILA – Circa 1.500 persone hanno accolto Salvini all’Aquila, nella sua ultima tappa abruzzese del tour elettorale in vista delle elezioni regionali di febbraio, sul palco allestito di fronte all’Emiciclo, alla Villa Comunale, nel giorno della fiera dell’Epifania.

Una visita segnata dalle contestazioni di un centinaio di manifestanti di sinistra, con momenti di tensione che hanno rischiato di degenerare in rissa quando il sindaco del capoluogo d’Abruzzo, Pierluigi Biondi, e alcuni manifestanti sono quasi arrivati alle mani.

Salvini, prima del comizio, ha fatto visita alla chiesa delle Anime Sante, uno dei simboli del terremoto del 2009, da poco riconsegnata alla città.

Il vice premier si è recato quindi alla Villa Comunale, con al suo fianco Marco Marsilio, candidato presidente del centrodestra, il deputato Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale, il deputato aquilano Luigi D'Eramo e i candidati consiglieri della Lega della provincia dell'Aquila.

A seguire Salvini anche i contestatori, tenuti a distanza dal palco.

“Fate un applauso a chi nel 2019 urla siamo tutti clandestini. Tornatevene nei centri sociali a farvi”, li ha scherniti Salvini, capace di mantenere la calma durante le contestazioni.

"Occorrono regole per i giovani; per qualche mese la reintroduzione del servizio militare e civile per i giovani", ha detto ancora.

"Sotto il servizio militare si è tutti uguali - ha continuato -. C'è qualcosa che non va quando se un giovane riporta una nota della scuola a casa, il genitore va a prendere a schiaffi il professore. Ai miei tempi e di note che riportavo, per tornare a casa facevo il giro lungo''.

“Onorato di avere avuto la fiducia della Lega – ha poi detto il candidato presidente Marsilio – Sono abruzzese tra gli abruzzesi. Questa non può essere più terra di emigrazione e qui il nostro futuro. Con queste donne e questi uomini possiamo farlo”.

"L'Abruzzo chiederà il referendum per l'autonomia "perché spendere i soldi vicino a dove vengono pagati garantisce meno sprechi, meno furti e più efficienza", ha detto Salvini a Teramo nel corso dell'incontro con i candidati della Lega, nella sala polifunzionale della Provincia per la seconda tappa del tour abruzzese, a sostegno di Marsilio, di Fratelli d’Italia, che ieri lo ha visto protagonista a Chieti, Pescara e Montesilvano (Pescara), dove è stato accolto da oltre 3 mila persone.

Salvini, riporta l'Ansa, ha ribadito quello che in apertura dell'incontro era stato annunciato da altri esponenti dello stesso partito, e cioè la proposta di un referendum popolare per l'autonomia della Regione Abruzzo, per la gestione di particolari materie per il momento di competenza dello Stato, sull'esempio di Lombardia e Veneto che già la applicano:

"L'autonomia dei territori, dei sindaci e dei Governatori - ha detto il leader leghista sull'argomento - farà bene da nord a sud, lo dimostra tutto il resto del mondo".

"Nei prossimi tre anni nella nostra manovra è prevista l'assunzione di 40 mila insegnanti di sostegno", ha quindi annunciato Salvini.

Il vice premier nei suoi incontri ha voluto ringraziare l'Ente Nazionale Sordi che con un'interprete in Lis, la Lingua dei Segni, che traduce simultaneamente le sue parole.

A Teramo ci sono state però delle contestazioni: un gruppo di circa venti persone, da quanto appreso, ha accolto il vice premier al grido di "fascista", intonando, poi, "Bella Ciao". I manifestanti sono stati immediatamente isolati dalla Polizia e Salvini ha potuto proseguire la sua passeggiata tra i banchi del mercato in centro storico.

Ieri, in un bagno di folla al "Dean Martin" di Montesilvano, il leader della Lega ha chiuso la prima giornata sicuro di vincere la prossima tornata elettorale: "Dal 10 febbraio la musica cambia, l'Abruzzo tornerà agli abruzzesi, si fa la storia dell'Abruzzo", ha detto il vice premier.

“Siamo qua per rilanciare l'Abruzzo, per dare più speranza, più lavoro, più certezze, più sanità agli abruzzesi dopo anni di pessima amministrazione della sinistra. La scelta della Lega il 10 febbraio sarà una scelta di cambiamento, di sicurezza, di diritto alla salute, di diritto alla vita. E per quanto chi ha sbagliato in passato, per quello che mi riguarda, dovrà esserci la certezza della pena: se qualcuno ha sbagliato deve pagare fino in fondo", ha aggiunto.

In serata, poi, anche il vice premier Luigi Di Maio ha annunciato che sarà in Abruzzo insieme alla candidata alla Presidenza della Regione Abruzzo del M5s, Sara Marcozzi, domani e il 6 gennaio. Una decisione presa in extremis, da quanto appreso, proprio per arginare la Lega, a seguito del bagno di folla per il leader leghista e anche dal fatto che, tra le altre cose, Salvini ha detto che la battaglia in Abruzzo è tra centrodestra e centrosinistra, non tenendo in considerazione la corsa del Movimento cinque stelle, come riportato ieri sera dall'Ansa.

La visita di Salvini proseguirà alle 12,15 a Notaresco per visitare l'azienda Binova e alle 14,30 a Roseto per un incontro, al Lido d'Abruzzo, con balneatori, albergatori, pescatori, sindaci e imprenditori.

L'ultima tappa è prevista alle 17 all'Aquila nel mercato dell'Epifania e, per finire, alla villa comunale alle 19, dove terrà un incontro pubblico che chiuderà la due giorni elettorale.