REGIONALI: RISPUNTA CARUSI, FORZA ITALIA CI PROVA SUL TAVOLO NAZIONALE

Pubblicazione: 01 dicembre 2018 alle ore 14:53

L'AQUILA - È rispuntato il nome del pianista marsicano Nazzareno Carusi, sul tavolo nazionale del centrodestra riunito ieri a Milano per affrontare le candidature alle regionali.

Da quanto apprende AbruzzoWeb, è stata Forza Italia a proporlo in alternativa ai nomi portati da Fratelli d'Italia, nel tentativo di rivedere l'accordo che ha assegnato al partito della Meloni l'indicazione dell'aspirante governatore in Abruzzo.

Il musicista, 50 anni di Celano (L'Aquila), era in ballo anche per il collegio aquilano della Camera dei deputati alle politiche del 4 marzo scorso, quando il suo nome fu depennato all'ultimo momento.

Il tavolo del centrodestra, al quale hanno partecipato Berlusconi e Tajani per gli azzurri, Meloni e La Russa per Fratelli d'Italia e Giorgetti per la Lega, ha alla fine individuato nel senatore romano Marco Marsilio il candidato presidente della Regione Abruzzo, preferendolo a Giandonato Morra e Massimiliano Foschi, anche se l'ufficialità arriverà da un nuovo incontro previsto tra una settimana. (m.sig.)