REGIONALI: POPOLO DELLA FAMIGLIA, ''REDDITO MATERNITA' COME SOSTEGNO FISCALE''

Pubblicazione: 02 novembre 2018 alle ore 12:07

L'AQUILA - I referenti del Popolo della Famiglia Abruzzo si sono incontrati per il Coordinamento regionale nella serata di mercoledì 31 ottobre ed hanno pianificato tutti i passaggi per presentazione della lista ufficiale con simbolo Pdf alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio.

Infatti, i dirigenti locali sono impegnati sul campo a raccogliere le candidature nelle quattro province abbruzzesi, come si legge in una nota.

I futuri candidati sono donne e uomini impegnati nel settore dell'impresa, del sociale, del volontariato e della cultura a rappresentare, con la propria candidatura, i valori del Pdf: movimento politico nato l'11 marzo 2016 e ispirato alla dottrina sociale della Chiesa.

Vita, famiglia e libertà continuano ad essere le priorità.

Nei punti del programma troviamo misure quali il quoziente familiare (fisco a misura di famiglia), il reddito di maternità come sostegno fiscale alla natalità ed una particolare attenzione alle famiglie monoreddito e alle giovani coppie.

Quest'ultima categoria sostenuta nell'acquisto della prima casa attraverso un fondo di garanzia regionale, che dia a tutti la possibilità di accedere al mutuo bancario.

Di "fare famiglia" attraverso la rotazione degli esercizi commerciali la domenica e le festività.

Riguardo alla persona del candidato presidente, il Coordinamento regionale sta prendendo in considerazione diversi nomi.

Entro il mese di dicembre verrà sciolta la riserva su tale candidatura cosicché nel mese di gennaio saremo pronti per presentare la lista di candidati Pdf guidati dal nostro candidato Presidente e ad illustrare il programma.

Nel frattempo, a fine novembre, partiranno contestualmente le raccolte firme per la presentazione della lista per le Regionali e per le Europee e per la proposta di legge su iniziativa popolare per il reddito di maternità Mirko De Carli, coordinatore nazionale del Pdf per il Nord Italia, sarà presente con un tour nelle quattro province abruzzesi tra il 24 e il 26 novembre per eventi già in programma organizzati dai circoli locali del Popolo della Famiglia.

Tra questi ricordiamo a L’Aquila un incontro sul tema della teoria gender, a Pescara/Montesilvano sulla libertà vaccinale e incontri per la presentazione del libro "Le radici verso l'alto" dello stesso De Carli nelle provincie di Chieti e di Teramo.

A gennaio si aprirà ufficialmente la campagna elettorale con un incontro inaugurale a Pescara che vedrà la presenza di Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia.