REGIONALI: PEZZOPANE, ''LEGNINI MIO CANDIDATO DA SEMPRE, NON CI SONO PIANI B''

Pubblicazione: 02 dicembre 2018 alle ore 14:02

L'AQUILA - "Ho votato Giovanni Legnini, è lui il mio candidato da sempre".

Così Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico, sull'esito delle "primarie" di AbruzzoWeb per la scelta del miglior candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Abruzzo in vista delle elezioni del 10 febbraio prossimo, che l'hanno vista arrivare quinta dopo Legnini, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani e Luciano D'Amico.

"C'è solo un piano A, nessun piano B", puntualizza la Pezzopane a proposito della posizione del Pd, costretto a fare i conti con l'attendismo dell'ex vice presidente del Csm e con l'ipotesi che possa declinare l'invito a guidare la coalizione, preferendo magari la guida dell'Antitrust alla cui presidenza pure si è candidato.

"Legnini è il miglior presidente che l'Abruzzo si può augurare - continua la Pezzopane - ringrazio chi mi ha votata, chiedo loro di sostenere, appena ufficializzata, la candidatura di Legnini".

"Io sono felice e soddisfatta in Parlamento, dove sto portando avanti battaglie per l'Abruzzo e per l'Iitalia. Sarò una fortissima e tenace sostenitrice di Giovanni", chiosa la deputata. (m.sig.)