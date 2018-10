SE L'EX VICE PRESIDENTE DEL CSM DOVESSE DIRE DI NO POTREBBERO GIOCARSELA CHIAVAROLI, LUCIANI E D'ALESSANDRO; FRATELLI D'ITALIA, CHE FINE HA FATTO LA TERNA? REGIONALI: PD, LEGNINI IN CIMA AI PENSIERI MA PRONTO PIANO ''B''; CENTRODESTRA NEL CAOS

Pubblicazione: 22 ottobre 2018

L'AQUILA - Come in una lunga ed estenuante partita a scacchi in cui prevale il tatticismo, anche quella per la scelta dei candidati alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo, nel centrodestra e nel centrosinistra si sta caratterizzando per un logorante attendismo in cui l'uno sembra aspettare le mosse dell'altro.

Se da un lato c'è la coalizione di centrodestra che ha assegnato ormai da un mese e mezzo a Fratelli d'Italia il potere di indicare il candidato, purché condiviso con gli alleati, senza ancora ottenere un nome e, anzi, aprendo una fase di stallo che si protrare da settimane, dall'altro c'è un centrosinistra ancora prono alle volontà di Giovanni Legnini.

L'avvocato teatino, già sottosegretario all'Economia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che gode di consensi bipartisan e la cui scelta potrebbe essere influenzata da quella del centrodestra, subito dopo il termine del suo mandato al Csm, lo scorso 25 settembre, aveva annunciato una riflessione per tutto il mese di ottobre, prima di rispondere all'istanza della coalizione che punta su di lui per riequilibrare una partita che, secondo i dati e i sondaggi, vede favoriti il centrodestra e il Movimento cinque stelle, che dal canto suo ha già scelto in Sara Marcozzi il candidato governatore.

Ma nei giorni scorsi, Legnini ha presentato la propria candidatura per la guida dell'Autorità nazionale per la concorrenza e il mercato, e secondo quella che è più di un'impressione nell'ambiente politico, aspetterà di vedere se gli si apre quella porta prima di sciogliere le riserve per l'Abruzzo. È c'è anche chi, forse correndo troppo, già parla per lui di una candidatura alle europee in caso di sconfitta alle regionali.

Ma se Legnini ha più di un piano "B", ad un'alternativa lavora anche il Pd abruzzese, che con il nuovo segretario Renzo Di Sabatino ha già fatto capire di aver messo in conto una risposta negativa da parte dell'ex vice presidente del Csm: in questo caso, potrebbero tornare in ballo il sindaco di Francavilla al Mare (Chieti) Alessandro Luciani, che dovrebbe nuovamente dimettersi, il deputato Camillo D'Alessandro e, a sorpresa, l'ex sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli.

Certo, senza Legnini il centrosinistra deve già mettere in conto la rottura della coalizione: Liberi e uguali potrebbe correre da solo con un cartello di sinistra, e Italia dei valori e Socialisti potrebbero fare altrettanto.

Un ruolo da protagonista, anche se ripete che non si candiderà, lo giocherà anche il presidente reggente della Regione, Giovanni Lolli, che sta traghettando l'ente al voto anticipato dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso, costretto a lasciare per la sopraggiunta incompatibilità con la carica di senatore.

L'ex sottosegretario del governo Prodi ha avviato una stretta collaborazione con Legnini, al quale prima di altri ha chiesto di candidarsi, e dopo aver mantenuto un fair play istituzionale sta riappropriandosi anche di un ruolo politico: in questo senso, infatti, è stata letta la visita al centro migranti di Città Sant'Angelo (Pescara), dove ha anche speso parole di favore nei confronti del modello Riace.

Stasi, intanto, nel centrodestra, dove continua ad essere presa in considerazione l'ipotesi che il nuovo vertice tra i leader nazionali Berlusconi, Salvini e Meloni, inizialmente previsto alla metà del mese ma di cui non c'è ancora traccia, possa rimettere in discussione la ripartizione che ha affidato l'Abruzzo a Fratelli d'Italia: il partito, infatti, appare impreparato e, anzi, in un mese e mezzo è stato capace di dividersi sia in Abruzzo, sia con una frattura tra i vertici regionali e quelli nazionali.

Fratelli d'Italia, di fatto, ha cambiato idea sui papabili più volte nel giro di poche settimane, prima lasciando sulla graticola il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che alla fine ha ricevuto il niet della stessa leader nazionale, poi componendo una lista di undici nomi, tra cui quello del presidente dell'Ance dell'Aquila Adolfo Cicchetti, che a giudicare dalla sua reazione su Facebook è stato inserito a sua insaputa, quindi restringendo la cerchia a solo tre persone, neppure troppo gradite agli alleati.

Alla fine, sul tavolo romano sono giunti i nomi di uno solo dei due coordinatori regionali, quello di Giandonato Morra, escludendo il collega Etelwardo Sigismondi, che era nel primo elenco, del senatore Marco Marsilio, romano ma abruzzese di origine e quello dell'otusider Massimiliano Foschi, cardiochirurgo all'ospedale di Chieti.

Dagli ambienti romani, infine, si apprende che Fratelli d'Italia sta facendo un pensiero anche su Sardegna e Piemonte, dove ha persone spendibili, soprattutto nel secondo caso con un pezzo da novanta come Guido Crosetto. Una prova che sarebbe disposta a mollare l'Abruzzo dove secondo la stessa Meloni non ha dimostrrato maturità nel giocare la carta della presidenza: una partita che ha fatto emergere un partito, il più piccolo della coalizione, spaccato e confusionario.