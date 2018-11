REGIONALI: NASCE 'AVANTI ABRUZZO', ''UN'ALTERNATIVA CREDIBILE''

Pubblicazione: 08 novembre 2018 alle ore 19:31

PESCARA - Si chiama AvantiAbruzzo la nuova aggregazione civica che si costituisce in forma partito per correre alle elezioni regionali d'Abruzzo del prossimo 10 febbraio.

L'idea nasce da Daniele Toto (Liberal Abruzzo), Giorgio D'Ambrosio (Psi), Gianni Di Pangrazio (Abruzzo al Centro) e Lelio De Santis (Idv) e sarà presentata alla stampa sabato 10 novembre, presso la “Sala figlia di Iorio” della Provincia di Pescara alle 10.30.

Welfare, pmi, infrastrutture e sicurezza stradale, ambiente e una montagna da riscoprire anche dal punto di vista occupazionale: "sono solo alcune delle tematiche al centro del nuovo progetto, nato dalla consapevolezza che ai territori d'Abruzzo, stanchi e demotivati, va offerta un'alternativa credibile e spendibile".

"La nuova benzina che serve all'Abruzzo è nella progettualità, potabile e qualificata - osservano i promotori - nella consapevolezza che realtà associative, professioni e imprese non possono essere lasciate alla mercé di approssimazioni e sciatterie. Dopo gli strappi e gli egoismi che hanno messo ai margini dossier primari come l'accesso al credito, la giustizia sociale e la legalità, è giunto il momento di un nuovo ordine di priorità per questa Regione".