REGIONALI: MARSILIO INAUGURA NUOVA SEDE FDI A SAN GIOVANNI TEATINO

Pubblicazione: 09 dicembre 2018 alle ore 20:16

SAN GIOVANNI TEATINO - È operativa, dall’inaugurazione di questa mattina in Corso Italia 101, esattamente dinnanzi al Municipio, la sede politica di Fratelli d’Italia a San Giovanni Teatino (Chieti).

"Settimo centro della provincia di Chieti, nonché in forte crescita politico-economica, anche questo angolo d’Abruzzo da oggi può contare sulla presenza del partito presieduto da Giorgia Meloni con una sede a disposizione di cittadini, simpatizzanti, candidati e quanti volessero avvicinarsi con maggiore consapevolezza di scelta alle Regionali del febbraio prossimo", si legge in una nota.

A fare gli onori di casa il coordinatore cittadino Luca Faccenda e la candidata locale Maria Elia, assessore con delega a Tributi e Finanze al Comune di San Giovanni Teatino.

A far entrare nel clima elettorale anche la comunità di San Giovanni Teatino, ch si è dimostrata pronta e numerosa a dire la sua in questa ardita sfida delle urne, gli interventi di Etel Sigismondi, coordinatore regionale del partito della Meloni in Abruzzo, di Antonio Tavani coordinatore per la provincia di Chieti e del senatore Marco Marsilio, designato come candidato a Governatore dell’Abruzzo per la coalizione di centrodestra, anche se l'ufficilità si avrà tra domani e dopodomani.

"Gradita la presenza del vice coordinatore della Lega in Abruzzo, Federico Di Palma, presente a San Giovanni Teatino per portare i saluti dell’onorevole Bellachioma. Ore preziose e decisive le prossime in quanto destinate a confermare quello di Marsilio come nome del candidato presidente alla Regione per la coalizione di centrodestra in vista di una campagna elettorale che passerà alla storia dell’Abruzzo come la più breve e, proprio per questo, più intensa", si legge ancora nella nota.

Marsilio, Sigismondi e Tavani si sono intrattenuti coi presenti accennando di progetti e ambizioni, sfide e promesse: filo conduttore del loro intervento "l’Abruzzo che Fratelli d’Italia vuole per gli abruzzesi".