REGIONALI: MARSILIO (FDI), ''SCELTA DEFINITIVA IN TEMPI BREVI''

Pubblicazione: 06 dicembre 2018 alle ore 20:43

L'AQUILA - "So che è tardi, ma la decisione ufficiale non compete a me. Spero naturalmente che si possa fare la scelta ufficiale il prima possibile perché ci sono le festività natalizie e inoltre, sperando di no, potrebbe nevicare e ciò renderebbe più difficoltosa la campagna elettorale".

Così il senatore romano di origini abruzzesi di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, indicato dal tavolo nazionale, ma non ancora ufficializzato.

"Bisogna cominciare a lavorare con un'investitura ufficiale, anche se non siamo fermi perché i partiti della coalizione sono in attività e presenti in tutto il territorio - ha spiegato Marsilio che oggi all'Aquila ha partecipato alla solenne riapertura della chiesa di Santa Maria del Suffragio. "Sono qui per una giornata di rinascita dell'Aquila, sono onorato che un mio compaesano di Tocco da Casauria, Mario Palumbo, abbia posato i marmi di questa prestigiosa opera di restauro, spero la prima di una lunga serie di giornate per il rilancio dell'Aquila e dell'Abruzzo".