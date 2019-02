REGIONALI: MARSILIO, ''CONFIDAVO IN VITTORIA, DOPO DISASTRI PD VOGLIA CAMBIAMENTO''

Pubblicazione: 16 febbraio 2019 alle ore 12:24

SALERNO - "Confidavo nella vittoria perché sentivamo che in Abruzzo c'era un forte desiderio di cambiamento rispetto al Governo del Partito democratico che aveva fatto letteralmente disastri".

Lo ha detto il neo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della seconda e ultima giornata di confronto sul Meridione che si sta svolgendo al Lloyd'Baia Hotel, a Salerno, e dove alle ore 12 è atteso l'arrivo del presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"C'era, in partenza - ha aggiunto Marsilio - l'insidiosa candidatura dei Cinquestelle che partivano dal 40% preso alle elezioni politiche. Li abbiamo dimezzati durante la campagna elettorale, sentivo che la risposta del territorio era positiva. Magari, non mi aspettavo in maniera così larga, però vuol dire che la nostra proposta è stata credibile e forte".