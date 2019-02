REGIONALI: MARSILIO, ''CENTRODESTRA UNITO HA GIA' VINTO ALTROVE''

Pubblicazione: 07 febbraio 2019 alle ore 18:59

PESCARA- "C'era meraviglia per questa conferenza stampa, ma il centrodestra è sempre stato unito. Insieme abbiamo vinto in Molise, Veneto, Friuli Venezia Giulia".

Lo ha detto Marco Marsilio alla conferenza stampa a Pescara accanto ai leader di Fi, Silvio Berlusconi, di FdI Giorgia Meloni e della Lega, Matteo Salvini.

"Questa regione in 10 anni ha avuto il terremoto del 2009, gli eventi del 2016 e 2017. Quando il centrodestra governa ci sono risposte, quando non c'è, il popolo é all'abbandono", ha sottolineato Marsilio, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il centrodestra alle regionali del 10 febbraio prossimo.