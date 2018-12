REGIONALI: M5S ORGANIZZA CENA DI NATALE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATA MARCOZZI

Pubblicazione: 10 dicembre 2018 alle ore 10:07

CHIETI - "Cena di Natale del M5S Abruzzo, a Chieti, il 15 dicembre 2018".

È quanto annunciato su Facebook dalla candidata alla presidenza della Regione Abruzzo, il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Sara Marcozzi.

"Sarà una gioiosa occasione per farci gli auguri, cenare a base di piatti tradizionali, giocare e ballare un po' tutti insieme. Come sapete il M5S rifiuta i rimborsi elettorali, si alimenta solo con micro donazioni e i portavoce si dimezzano lo stipendio, per questa ragione la quota di partecipazione è comprensiva di una piccola parte destinata all’autofinanziamento che impiegheremo nella prossima campagna elettorale per le elezioni regionali del 2019", scrive la candidata pentastellata sui social.

"Questo ci permette di essere davvero liberi: i finanziatori del M5S sono i cittadini e solo a loro dobbiamo rendere conto!", aggiunge Marcozzi.

La quota di partecipazione è di 25 euro a testa, la quota per i bambini è di 15 euro.