REGIONALI: LOLLI SU VOCI RINVIO A MAGGIO, ''PREPARATEVI A VOTO 10 FEBBRAIO''

Pubblicazione: 29 novembre 2018 alle ore 20:32

L'AQUILA - "Ai colleghi consiglieri che si candideranno, suggerisco di prepararsi per il voto fissato al 10 febbraio, perché è questa la data altamente probabile, a meno che non sia il governo ad intervenire per rinviare le elezioni a maggio con le Europee".

A fare chiarezza e a sgombrare il campo dalle voci che si sono rincorse sui media rispetto a tentativi di spostare la data del voto regionale in Abruzzo al 26 maggio, in concomitanza con le Europee, è stato il presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, a nome anche del Partito democratico, con un intervento nel corso della seduta del Consiglio regionale.

Un chiarimento molto apprezzato da Forza Italia, per voce del consigliere Mauro Febbo, e dal Movimento 5 stelle, per voce della candidata presidente della Regione, ad oggi l'unica in campo, Sara Marcozzi.

Unica voce a favore del rinvio del voto è risultato essere così Leadro Bracco di Sinistra Italiana, per motivi logistici e di risparmio elettorale.

"Chi propone lo spostamento del voto - ha detto Lolli - ha solide argomentazioni, come i risparmio dei costi e le condizioni atmosferiche avverse. Dall'altra parte, sul piatto della bilancia, c'è l'altrettanto solido argomento che non si può procedere altri mesi in regime di prorpogatio, e dunque bisogna votare il prima possibile. Del resto è stato il sottoscritto, in accordo con la Corte di Appello, a fissare la data del voto il 10 febbraio, ritenuta la prima data utile. E assicuro che non ho fatto richiesta mai e a nessuno di spostare questa data".

Resta in campo però l'ipotesi di un intervento governativo, e il questo caso, spiega Lolli, "dovesse esserci atto poltico in questa direzione, e che mi chiedesse di cambiare posizione, convocherei tutti voi immediatamente, per decidere il da farsi".

Un atto politico da Roma che però dovrebbe arrivare in tempi strettissimi, perché ricorda Lolli, "organizzare le elezioni non è uno scherzo, la macchina è già partita, abbiamo già assunto oneri finanziari per la stampa di schede e manuali".