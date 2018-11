REGIONALI: IL POPOLO DELLA FAMIGLIA SI SCHIERA CON DI STEFANO

Pubblicazione: 29 novembre 2018 alle ore 10:40

L'AQUILA - Il Popolo della Famiglia sostiene la candidatura di Fabrizio Di Stefano alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo.

Farmacista, docente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti, già consigliere regionale e parlamentare di Forza Italia nelle ultime due legislature, Di Stefano ha rotto gli indugi nelle scorse settimane presentandosi con le Civiche d'Abruzzo.

L'evento di presentazione - informa il Popolo della Famiglia in una nota - si terrà a Pescara oggi alle 12, presso l'Hotel Pescara, Piazza Duca D'Aosta 4, e sarà presieduto, oltre che dal candidato governatore, dal coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, che presenterà i candidati del movimento nelle quattro province abruzzesi, e darà il via alla raccolta delle firme per la presentazione della lista, e per la proposta popolare di legge del Reddito di Maternità.