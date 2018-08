REGIONALI: GELMINI (FI), ''LEGA RIFLETTA SUL VOTO IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 11 agosto 2018 alle ore 15:39

L'AQUILA - "Il buon senso accompagna le scelte degli italiani e il banco di prova delle grandi opere dà ragione all'Italia del fare. Secondo un sondaggio Swg, la maggioranza degli italiani è favorevole alla Tav, con il 90% degli elettori di Forza Italia e il 64% di quelli della Lega. Una ragione in più per essere uniti nelle scelte strategiche, quelle che riguardano lo sviluppo e il futuro del Paese. Un'altra occasione, per gli amici della Lega, per riflettere, anche sul voto in Abruzzo".

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.