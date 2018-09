REGIONALI: FEBBO, ''ASPETTIAMO NOME DA FRATELLI D'ITALIA PER COMINCIARE A LAVORARE''

Pubblicazione: 22 settembre 2018 alle ore 18:01

L'AQUILA - “Stiamo aspettando il nome per cominciare a lavorare. Naturalmente ci aspettiamo che Fratelli d'Italia ci dia il nominativo al fine di avere il gradimento della colazione, un aspetto importante per vincere le elezioni in un clima di grande condizione e di armonia”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, sulla situazione nel centrodestra abruzzese dopo la decisione del tavolo nazionale della coalizione di assegnare l’Abruzzo a Fratelli d’Italia.

Una scelta fatta nell’ambito della ripartizione nazionale nelle quattro regioni al voto nel 2019, oltre all’Abruzzo, la Sardegna, la Basilicata e il Piemonte, contestata dalla dirigenza di Lega e Forza Italia, il cui dissenso è comunque rientrato per bocca dei coordinatori regionali dei due partiti, rispettivamente il deputato Giuseppe Bellachioma e il senatore Nazario Pagano.