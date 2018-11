REGIONALI: ENERGIE PER L'ITALIA, ''NON C'E' PIU' TEMPO, SI SCELGA TRA LA TERNA FDI''

Pubblicazione: 27 novembre 2018 alle ore 17:13

L'AQUILA - "La decisione, affidata dal tavolo nazionale, agli amici del partito guidato da Giorgia Meloni di proporre i nomi per la candidatura a presidente della Regione Abruzzo va rispettata, non c’è più tempo".

Così in una nota l’avvocato Paolo Arquilla, referente per la regione Abruzzo di “Energie per l’Italia”, il movimento guidato a livello nazionale da Stefano Parisi, torna a rimarcare che non è più possibile tornare indietro sulla scelta dei nomi proposta da Fratelli d’Italia.

L’indicazione dell’avvocato Giandonato Morra, del senatore Marco Marsilio e del cardiochirurgo Massimiliano Foschi è scaturita attraverso un percorso che noi di Energie per l’Italia abbiamo giudicato corretto, prima con l’indicazione di molti nomi fino ad arrivare ad una rosa ristretta. Ribadiamo tre persone degne del massimo rispetto - prosegue nella nota - Circa le considerazioni che a volte si fanno, sul fatto che Giandonato Morra abbia perso a Teramo come candidato sindaco c’è da dire che, e non sarà sfuggito a molti, Morra ha vinto al primo turno, nonostante l’adesione a fronti di contrasto di qualcuno che forse avrebbe dovuto essere nel centrodestra".

"Ed era obiettivamente difficile vincere per chiunque al secondo turno, con situazioni di conflitti interne al centrodestra che non riguardavano la persona del candidato sindaco. Sulla mancata elezione di Giandonato Morra, nelle trascorse elezioni politiche a senatore, nel proporzionale osserviamo che quest’ultimo, nonostante militasse in un piccolo partito che comunque sul territorio ha riportato il 5,48%, ha ottenuto come risultato nel suo partito il settimo posto a livello nazionale. E con quel sistema elettorale con piccole percentuali nel proporzionale era veramente difficile essere eletti. In politica quello che conta è la coerenza e non certamente la sconfitta o la vittoria nelle proprie battaglie. Sul senatore Marco Marsilio, con il quale, Energie per L’Italia ha combattuto fianco a fianco, nel Lazio, per l’elezione a Presidente di Stefano Parisi, vittoria sfiorata per un soffio, non possiamo che esprimere parole di apprezzamento", aggiunge.

"È una persona competente che sa ascoltare e sa stare tra la gente è di origine abruzzese, sa quali sono i problemi del nostro territorio per frequentarlo continuamente e nel contempo conosce bene anche i meccanismi parlamentari e per questo può essere molto utile all’Abruzzo. Sul giovane cardiochirurgo Massimiliano Foschi, noi di Energie, esprimiamo grande soddisfazione per la proposta di un uomo della società civile, si tratta di un alto profilo di persona che certamente, con una squadra adeguata darebbe risultati ottimi in poco tempo. Quindi tra i tre nomi, il tavolo nazionale si dovrà esprimere con la massima celerità, non c’è più tempo per ricominciare da capo, il centrodestra è l’unico che ha discusso a volte animatamente, ma con la convinzione che la vittoria è a portata di mano, comprendiamo le insoddisfazioni di qualcuno, ma in questo momento le ambizioni personali vanno messe da parte, Il candidato Presidente è una scelta importante ma conta di più il programma che vogliamo realizzare, con una squadra affiatata che pensi all’interesse dell’Abruzzo", scrive ancora Arquilla.

"La politica è servizio è dovere verso la comunità, 'servire, non servirsi' ammoniva il grande maestro Luigi Sturzo", conclude.