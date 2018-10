REGIONALI: ENERGIE PER L'ITALIA, A CHIETI INCONTRO DIBATTITO CON PARISI

Pubblicazione: 02 ottobre 2018 alle ore 12:59

CHIETI - Giovedì 4 ottobre alle ore 18, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, in corso Marrucino a Chieti, è in programma un incontro con i cittadini e le categorie imprenditoriali e professionali sul tema “L’Italia e l’Abruzzo hanno bisogno di crescita” alla presenza di Stefano Parisi.

L’incontro è organizzato dall’associazione culturale Chieti La gente d’Abruzzo.

Introduce Stefano Gallucci, presidente associazione Chieti La gente d’Abruzzo, modera Renato Fioriti, giornalista.

Interverranno Umberto Di Primo sindaco di Chieti, Carla Di Biase, assessore Comune di Chieti, Paolo Arquilla, coordinatore regionale Energie per l’Italia.

“Andremo all’incontro di Chieti, insieme all’associazione Gente D’Abruzzo, per divulgare i temi del nostro movimento: lo sviluppo del tessuto economico produttivo, le nuove tecnologie di supporto alle aziende, la rinascita dell’impresa con l’alleggerimento della tassazione per rimettere in moto l’economia e il sociale” dice in una nota Paolo Arquilla.

“La presenza di Parisi è garanzia di professionalità e concretezza sui temi in discussione nell’incontro”, conclude Arquilla.