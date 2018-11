REGIONALI: DI CLEMENTE, ''IN AZIONE POLITICA VALORI CENTRODESTRA''

Pubblicazione: 19 novembre 2018 alle ore 12:33

SAN GIOVANNI TEATINO - “Oggi inizio un percorso nuovo e che andrà lontano. Grazie all’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino per la fiducia che mi accorda. Lavoreremo insieme per la Regione”.

Così Giorgio Di Clemente, vicesindaco di San Giovanni Teatino (Chieti), ha annunciato stamani, nel corso di una conferenza stampa, la sua adesione al movimento civico Azione Politica, coordinato da Gianluca Zelli.

“Riaffermo la mia provenienza e le mie radici, dalla destra di ieri al centrodestra di oggi, incancellabili valori che ho trovato anche in AzP. Oggi cambio le foglie e le mie foglie hanno i colori di Azione Politica - ha proseguito Di Clemente - Quando ho conosciuto Zelli, che ho sempre stimato come uomo, ci siamo capiti subito. Allo stato attuale, manca una rappresentanza a difesa del nostro territorio, troppo spesso schiacciato nell’area metropolitana. Dobbiamo riprenderci ruolo e spazio e questo è possibile solo attraverso il movimento civico Azione Politica”, ha concluso il vice sindaco.

Presenti alla conferenza stampa anche molti componenti della giunta cittadina e il presidente del consiglio comunale. Oltre al sindaco, Luciano Marinucci.

“I movimenti civici non sono un esperimento, ma una certezza. Un candidato per San Giovanni non poteva che essere Di Clemente che sa interpretare il legame tra politica e territorio con lealtà e impegno. Il progetto di Zelli riguarda tutti noi e i partiti tradizionali farebbero bene a vedere con attenzione queste forme di organizzazione fattiva sui territori: oggi la politica appartiene alle persone. Il sintomo è che ancora non abbiamo un candidato governatore”.

Soddisfazione, per l’adesione, è stata espressa da Gianluca Zelli: “Siamo molto contenti dell’ingresso di Di Clemente, perché rappresenta quello che cerchiamo: esperienza amministrativa sui territori, capacità di stare accanto ai cittadini. Giorgio è un valore aggiunto ed è un esempio per quanti possono e vogliono dare un contributo mettendosi in gioco e a servizio dell’Abruzzo”.