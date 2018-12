REGIONALI: DA LEGA APPELLO A UNITA', ''TENSIONI ESTREMIZZATE DA TEMPI RISTRETTI''

Pubblicazione: 07 dicembre 2018 alle ore 21:44

L'AQUILA - "Che ci sia tensione è normale, e la situazione è stata sicuramente un po' estremizzata dal fatto che ancora non è stato scelto il nome di chi guiderà il centrodestra alle prossime regionali e i tempi davvero ristretti, se togliamo le vacanze di Natale, praticamente si vota domani".

Così il coordinatore abruzzese della Lega, il deputato abruzzese Giuseppe Ballechioma, commenta ad AbruzzoWeb, il congelamento delle deleghe da parte del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, all'assessore al Bilancio, Annalisa Di Stefano, "rea" di essersi schierata con il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, isolando il vice sindaco del capoluogo Guido Liris, in rotta con gli azzurri.

Una decisione che ha scatenato la reazione dell'onorevole Martino, che ha sospeso la fiducia a Fratelli d’Italia, partito del primo cittadino, dicendo di aver informato anche i vertici nazionali di Forza Italia e Fdi.

In un clima di nervosismo, Bellachioma auspica "un ritorno alla compatezza e all'unità e, anche se dichiarazioni possono generare una serie di reazioni, mi sento in dovere come responsabile del partito che in questo momento deve comunque guidare il centrodestra alla vittoria finale, di richiamare un po' tutti all'ordine, alla coerenza e al buon senso; faccio un appello in maniera umile, ma senza perdere di vista l'obiettivo ultimo che è quello di vincere la Regione e di riconsegnarla al popolo abruzzese", spiega il coordinatore regionale della Lega.

"La nostra è una posizione semplice: io posso capire le ragioni dell'uno e dell'altro nel momento in cui ci sono delle esternazioni che possono in qualche modo dare fastidio, creare imbarazzo, però, ormai abbiamo una tempistica risicata, con un tavolo nazionale in dirittura d'arrivo, dal quale dovrà uscire l'indicazione del candidato governatore che aspettiamo da tempo, quindi mi appello alla coerenza sia dei verici di Fi in Abruzzo sia al sindaco Biondi, affinché si chiariscano il prima possibile, si incontrino e venga ripristinata una situazione di fiducia e di collaborazione, perché in questo momento la Lega tutto vuole meno che in Abruzzo si venga a creare una situazione di spaccatura, di disagio, o addirittura di sfiducia verso un partito alleato, che ha il compito anche di esprimere il candidato governatore per il centrodestra", prosegue.

Una presa di posizione, quella di Biondi, che mina la stabilità del centrodestra e rappresenta un siluro per il senatore dei meloniani Marco Marsilio, di cui il sindaco dell’Aquila è uno degli sponsor più convinti, per il quale, tra l'altro, si attende l’ufficializzazione a candidato presidente della Regione per la coalizione dal tavolo romano, che dovrebbe riunirsi la prossima settimana.

"Massimo rispetto per tutto ciò che Forza Italia rappresenta, altrettanto per Fdi e il sindaco Biondi, ma mi sento in dovere, come coordinatore regionale del partito che in questo momento, stando alla percezione, ai sondaggi e al grado di fiducia, dovrà fare il massimo sforzo per guidare la coalizione, di richiamare tutti al buon senso e a un ritorno a posizioni preesistenti, perché queste tensioni non fanno bene né a chi oggi ci deve mettere la faccia, ma soprattutto non fanno bene a una coalizione di centrodestra che continua ad essere data per vincente, oltre ovviamente nei confronti dell'elettorato che potrebbe entrare in una fase confusionale e a sua volta di sfiducia verso il centrodestra", aggiunge Bellachioma.

"Quello che temo di più in questo momento, infatti, non è la sfiducia tra i partiti, ma la sfiducia che l'elettorato può enfatizzare vedendo queste prese di posizione. Spero che domani Fi e Fdi capiscano questa contingenza e riescano a sedersi a un tavolo per confrontarsi e chiarirsi, aspettando comunque l'indicazione del candidato che è importantissima - conclude il deputato della Lega - per poi partire con la campagna elettorale". (a.c.p.)