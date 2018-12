REGIONALI: D'IGNAZIO COORDINATORE ABRUZZO ALTERNATIVA POPOLARE

PESCARA - Il presidente nazionale di Alternativa Popolare, il deputato Paolo Alli, sentita la Direzione Nazionale, unanimemente favorevole, ha nominato Giorgio D'Ignazio, assessore al Turismo della Regione Abruzzo, coordinatore regionale del partito.

"Sono grato ai vertici di Alternativa Popolare per la fiducia accordatami in un momento estremamente importante per la storia amministrativa dell'Abruzzo, che si appresta a vivere la campagna elettorale per le elezioni regionali del 10 febbraio prossimo - dichiara D'Ignazio in una nota - Un appuntamento che ci vedrà impegnati a sostegno di Giovanni Legnini che rappresenta la sintesi ideale delle istanze dei territori e, al tempo stesso, l'esigenza di proseguire con slancio l'azione di governo portata avanti in questi anni dalla Giunta regionale. Per quanto mi riguarda, si tratta di un incarico di grande prestigio e responsabilità che intendo espletare con impegno e spirito di servizio, tenendo sempre presenti la vocazione europeista di Alternativa Popolare espressa dalla convinta adesione al Partito Popolare Europeo (Ppe)".