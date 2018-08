REGIONALI: CIVICHE PER L'ABRUZZO, ''SODDISFATTI DI APPREZZAMENTO FORZA ITALIA''

Pubblicazione: 05 agosto 2018 alle ore 17:02

PESCARA - "Valutiamo con massima attenzione e soddisfazione l’attenzione che anche Forza Italia ha espresso in queste ore sul progetto delle Liste Civiche".

Così Civiche per l'Abruzzo in una nota impersonale e senza firme.

"Da molti mesi la nostra rete di liste civiche, riunite nella sigla Civiche per l’Abruzzo e che comprende 16 sigle di movimenti realmente operanti in tutto l’Abruzzo, ha posto al centrodestra l’esigenza di ragionare su un ampliamento del proprio perimetro, aprendo a progetti e persone a stretto contatto con i cittadini e prefigurando un percorso che consenta di raggiungere il successo elettorale di tutta la coalizione e come vanno giustamente ripetendo Tajani e Toti ragionando su ambiti nazionali".

"Come è noto, siamo già in azione in vista delle elezioni regionali - prosegue la nota di Civiche per l'Abruzzo - avendo elaborato un programma da sottoporre agli alleati ed essendo pronti a concorre con almeno tre liste di candidati gia definite".

"Da parte nostra quindi, siamo disponibili da subito a dialogare, come giá avviene proficuamente con altri partiti, anche con FI ponendo un'unica esigenza inderogabile, come opportunamente sottolineato dai massimi esponenti della Lega Salvini in Abruzzo, ossia evitare strabismi che portino a guardare a presunte altre liste che nulla hanno di civico ma nascono solo come una espressione della diatriba nel Pd e nell’area della sinistra".