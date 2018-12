REGIONALI: CIRCOLO PD PINETO, ''FELICI CHE MONTICELLI SI RICANDIDI''

Pubblicazione: 11 dicembre 2018 alle ore 10:17

PINETO - "Siamo felici che Luciano Monticelli abbia deciso di candidarsi nuovamente al Consiglio regionale".

Queste le parole del segretario del Partito democratico di Pineto (Teramo) Antonio Vignola.

"Il nostro partito darà a Monticelli tutto il proprio sostegno - ha proseguito Vignola in una nota - perché il nostro territorio merita di continuare ad avere un rappresentante che bene ha operato in questi anni, non solo per la nostra città, ma anche per l'Abruzzo. Vogliamo ricordare il suo impegno concreto per il rilancio della sanità territoriale, invertendo l'impoverimento dell'ospedale di Atri; l'impegno per l'intera Val Fino, anche attraverso i fondi del Masterplan destinati ad una viabilità allo stremo dopo anni di incuria; l'impegno per la cultura nei confronti dell'intera regione, con tantissime azioni che sono riuscite a valorizzare realtà spesso dimenticate da troppo tempo".

"Siamo sicuri che quanto fatto in questa consiliatura - ha aggiunto il segretario comunale - sarà riconosciuto dai cittadini, perché queste e numerose altre istanze sono state portate avanti concretamente".