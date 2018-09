REGIONALI: CINQUE STELLE, DOMANI BALLOTTAGGIO TRA MARCOZZI E CIPOLLETTI

Pubblicazione: 11 settembre 2018 alle ore 10:22

L'AQUILA - Movimento cinque stelle al voto, domani sulla piattaforma Rousseau, per scegliere il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo.

In lizza, dopo che i più votati delle province di Pescara e L'Aquila, Domenico Pettinari e Giorgio Fedele hanno fatto un passo indietro, ci sono Sara Marcozzi, consigliera regionale uscente che fu candidata governatore già nel 2014, e il teramano Marco Cipolletti.

Gli iscritti sulla piattaforma avranno a disposizione una sola preferenze e potranno votare domani, dalle 10 alle 19.

Le regionarie, la settimana scorsa avevano scelto i candidati consiglieri nelle quattro province.

Ad esprimersi sono stati 1.750 iscritti, che hanno espresso in tutto 4.527 preferenze (si potevano votare tre candidati).

Da far osservare come il numero di voti riportato da Fedele e Cipolletti e dagli stessi Pettinari e Marcozzi non sia stato reso pubblico.

Non è passato inosservato, poi, come la città dell'Aquila sia rimasta ancora una volta a bocca asciutta, senza la possibilità di esprimere un candidato, come avvenuto già alle politiche del 4 marzo scorso.