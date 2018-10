REGIONALI: CICCHETTI, ''NON SONO INTERESSATO A CANDIDATURE''

Pubblicazione: 17 ottobre 2018 alle ore 10:54

L'AQUILA - A poche ore dal coordinamento regionale di Fratelli d'Italia che ha inserito anche il suo nome nella rosa da sottoporre al nazionale per la scelta del candidato presidente della Regione Abruzzo, il presidente dell'Ance dell'Aquila si dissocia dalle decisioni assunte dal partito della Meloni.

"In questi giorni il mio nome continua ad essere inserito in una lista di papabili personaggi della cosiddetta società civile per la candidatura alla presidenza nelle prossime elezioni regionali. Se da un lato strettamente personale la cosa, oltre a suscitarmi una certa ilarità, mi lusinga, dall’altro mi impone di dover procedere ad una totale ed assoluta smentita in virtù dell’importante compito associativo che ricopro", scrive Adolfo Cicchetti su Facebook.

Le parole nette del capo dei costruttori, che vuole tenere fuori l'associazione dall'agone politico, fanno intendere che la proposta del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, suo amico, è stata fatta a sua insaputa.

"Personalmente non sono minimamente interessato ad impegnarmi in nessun ruolo di natura politica", scrive ancora Cicchetti, "ho sempre avuto chiaro in mente quale fosse il mio percorso di vita e sinceramente non ho e non ho mai avuto la benché minima intenzione di modificarlo o rimodularlo".

"Cosa più importante, ritengo giusto, oltre che doveroso, tutelare l’associazione che mi onoro di guidare e scansare ogni dubbio sul fatto che la stessa possa parteggiare per una o un’altra parte o peggio partecipare a competizioni elettorali. Cosa tra l’altro credo vietata a livello statutario nazionale".

"Non esiste! - aggiunge Cicchetti - Inoltre il consenso che ho ricevuto, oltre a responsabilizzarmi, mi impone di moltiplicare impegno ed energie per rispondere con sempre maggiore contezza agli stimoli, alle sollecitazioni ed anche alle critiche dei nostri associati e di lavorare con il massimo della serenità e trasparenza relazionale nei rapporti con gli interlocutori istituzionali".

"Infine non ho assolutamente incontrato Giorgia Meloni: ieri sono stato sì a Roma ma in compagnia del direttore Francesco Manni, e non del sindaco Pierluigi Biondi, ad incontrare il sottosegretario Vacca per interloquire sulle problematiche relative i lavori sui beni culturali. E basta. Spero di averla finita qui", conclude Cicchetti.