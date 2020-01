REGIONALI CALABRIA: MARSILIO, ''VINCE CENTRODESTRA UNITO''

Pubblicazione: 27 gennaio 2020 alle ore 17:51

L'AQUILA - "Congratulazioni a Jole Santelli e in bocca al lupo per il lavoro che la attende".

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in relazione alle elezioni regionali in Calabria.

"Anche in Calabria il centrodestra unito ha vinto perché ha saputo presentare agli elettori un progetto capace di fornire quelle proposte che i cittadini si attendono per migliorare la loro qualità di vita".

"Sono sicuro che con Jole Santelli porteremo avanti un discorso di condivisione su quei temi strategici che coinvolgono il Mezzogiorno e l'intera penisola", conclude Marsilio.