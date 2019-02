REGIONALI: BONISOLI (M5S), ''NON SONO PREOCCUPATO DOPO VOTO IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 18 febbraio 2019 alle ore 12:36

CAGLIARI - "Non sono preoccupato per i risultati del voto delle regionali in Abruzzo, perché per le regionali, e questo vale anche per le elezioni in Sardegna, ci sono temi e priorità differenti".

Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, arrivato questa mattina a Cagliari per sostenere il candidato governatore del Movimento 5 stelle, Francesco Desogus, in vista del voto di domenica prossima in Sardegna.